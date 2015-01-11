В Озерске сформирован штаб по профилактике коронавируса

6 февраля на заседании СПЭК рассматривался вопрос о предупреждении распространения новой вирусной инфекции в Озерском городском округе.

Следует напомнить, что 30 января 2020 года в связи с распространением коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила в области общественного здравоохранения чрезвычайную ситуацию. 31 января 2020 года новый вирус был внесен в перечень социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих и в России.

В ходе заседания санитарно-эпидемической комиссии главный государственный санитарный врач по Озерскому городскому округу Эдуард Будущев проинформировал собравшихся о том, что 30 января ФМБА России было проведено селекторное совещание, где обсуждались вопросы диагностики, предупреждения, маршрутизации и лечения пациентов. Было принято решение по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, создан оперативный штаб.

– На местном уровне также состоялось рабочее совещание по проведению профилактических мероприятий, – подчеркнул Эдуард Будущев. Обсуждались вопросы готовности к работе учреждений ФМБА России на территории Озерского городского округа, а также порядок действий каждой организации в случае регистрации заболевшего коронавирусной инфекцией, или подозрения на заболевание. Обсуждалось наличие необходимых ресурсов, проведение первоочередных мероприятий.

В ходе заседания члены комиссии согласовали состав оперативного штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озёрского городского округа. Главой округа был утверждён Комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, решением комиссии Межрегиональному управлению № 71 ФМБА России было поручено установить взаимодействие с предприятиями и учреждениями округа по вопросу уточнения численности сотрудников, работающих в КНР и сроках их возвращения. Проинформировать медицинские организации по вопросу диагностики и лечения пациентов с признаками респираторного заболевания, не исключающих новую коронавирусную инфекцию. В случае выявления заболевания проинформировать администрацию и Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Медицинским организациям округа – обеспечить готовность учреждения на случай выявления больных с признаками респираторной инфекции, не исключающих новый коронавирус. Наладить взаимодействие с учреждениями Роспотребнадзора по вопросу проведения лабораторной диагностики.

Руководителям организаций и учреждений округа обеспечить информирование работников об эпидемической ситуации и о мерах профилактики. Сформировать запас средств индивидуальной защиты и дезинфектанов. Сотрудников с признаками заболевания отстранять от работы и немедленно направлять к врачу.

Обеспечить соблюдения текущей дезинфекции по режиму, эффективному в отношении вирусов, в том числе в местах массового скопления людей (торговые объекты, места проведения театральных, культурных просветительских или развлекательных мероприятий).

Справочно:

Всего в мире по состоянию на 5 февраля 2020 года известно о 24553 подтверждённых случаях заболевания (прирост за сутки 19%). В частности, в КНР на 4 февраля 2020 года зарегистрировано 24363 случая заболевания. Случаев с летальным исходом – 491. В тяжёлом состоянии находятся 3219 человек (13,2%). Выписано 892 человека.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41921/