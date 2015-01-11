Синоптики рассказали, когда на Южном Урале потеплеет

Оттепель вернется в некоторые территории России уже на текущей неделе – впрочем, до Урала потепление не доберется/

На склонах гор пройдут небольшие снегопады, днем будет минус 3-8 градусов, в начале недели – на 3-4 градуса холоднее.

По данным Гидрометцентра России, к концу рабочей недели ожидаются снегопады. Ночные температуры составят минус 12-15 градусов, дневные – минус 4-5. К концу недели немного потеплеет.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-rasskazali-kogda-na-Yuzhnom-Urale-potepleet_123914.html