Уже 2-й обсерватор по коронавирусу закрыли по требованию южноуральцев

В Челябинской области власти закрывают уже второй карантинный центр по коронавирусу из-за массовых протестов – на этот раз возмутились жители сразу нескольких населенных пунктов Сосновского района, где обсерватор открыли у деревни Ужевка, на базе детского санатория «Утес».

По словам вице-губернатора Станислава Мошарова, в понедельник, 10 февраля, будет принято межведомственное решение по вопросу месторасположения карантинного пункта, так как это предписано Роспотребнадзором.

Напомним, первоначально обсерватор для наблюдения за здоровыми гражданами, въезжающими из эндемичной по коронавирусу территории, решено было развернуть в Варне, на базе социально-оздоровительного центра «Тополек», но местные жители категорически воспротивились, испугавшись заражения.

В Сосновском районе история повторилась – народные сходы прошли в воскресенье сразу в нескольких населенных пунктах – Есаулке, Ужевке, Рощино.

Как сообщили в Минздраве, граждан КНР в настоящее время вывозят с территории Ужевки и распределяют по медицинским учреждениям. Министр Юрий Семенов на месте следит за ходом проведения работ.

«Как правило, наши жители наблюдаются на дому. Ежедневно врачи приходят к ним домой, измеряют температуру, осматривают их на предмет выявления респираторных заболеваний. Если это гражданин Китая, имеющий вид на жительство, их размещают в обсервации, которые открывают по всей территории Российской Федерации, в том числе и на территории Челябинской области – у нас их несколько. Это необходимо, поскольку имеется языковой барьер, легче наблюдать всех граждан Китая в одном месте», – прокомментировала начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева

Добавим, накануне 15 человек, приехавших из Китая, разместили в миасском медицинском центре «Северный».

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 810 человек умерли.

https://dostup1.ru/society/Uzhe-2-y-observator-po-koronavirusu-zakryli-iz-za-protestov-yuzhnouraltsev_123912.html