На «Лыжню России-2020» пришли озерчане разного возраста

9 февраля в районе стадиона «Труд» состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В ней приняли участие 197 жителей Озерского городского округа, увлеченных одним из самых популярных в нашей стране зимних видов спорта.

Для участия в забеге возраст не является помехой. На лыжи вчера встали как самые маленькие, так и люди почтенного возраста. Самому юному участнику соревнований исполнилось всего пять лет, а самому пожилому – 78.

Олег Ланге, заместитель главы Озерского городского округа уверен, что праздник спорта и здоровья состоялся:

- В Озерске всероссийскую лыжную гонку мы проводим много лет, всегда радует, что в ней участвует много детей. Мороз участников не напугал, настроение бодрое!

Лидия Умарова, постоянная участница спортивного праздника:

- Веду здоровый образ жизни, занимаюсь физической культурой. Когда встаю на лыжи, всегда появляется хорошее настроение. Прихожу на лыжную гонку много лет подряд. Очень довольна, что приняла участие, все весело, все хорошо.

Участники, добравшиеся до финиша, получили в подарок шапки с символикой соревнования. Активную помощь в организации лыжной гонки оказали волонтеры «СМИК» (ДТДиМ и школа № 27).

После участия в гонке всех угощали горячим сладким чаем и гречневой кашей. В качестве социального партнера выступила торговая сеть «Три богатыря». Полевая кухня была предоставлена СУ № 1 ФПС МЧС России.

Важно подчеркнуть, что в городе объявлен карантин по гриппу и ОРВИ, который запрещает проводить соревнования и тренировки в спортзалах и других закрытых помещениях. Однако на старты на открытом воздухе запрет не распространяются.

Фото: Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41929/