Двое детей из Челябинской области погибли в Таиланде

Двое детей из Челябинской области в возрасте шести и 12 лет погибли при столкновении катеров в Таиланде.

Инцидент произошел утром в понедельник, 10 февраля. На одном из катеров был только тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов.

По данным РИА «Новости» погибли брат и сестра из Челябинской области. Их смерть посольству России в Таиланде подтвердили в больнице.

«Данных по детям, погибшим в Таиланде, в министерство социальных отношений пока не поступало. Как только станут известны фамилии детей, адрес их местожительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь», – сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

При столкновении катеров пострадал 21 гражданин РФ и трое граждан Таиланда. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

https://dostup1.ru/accident/Dvoe-detey-iz-Chelyabinskoy-oblasti-pogibli-v-Tailande_123927.html