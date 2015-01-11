Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с гражданами по профилактике мошенничества

С целью предупреждения имущественных преступлений сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск информируют граждан об основных способах хищений имущества путем обмана или злоупотребления доверием/

При регулярном обходе своего административного участка участковые уполномоченные полиции совершают поквартирный обход, расклеивают листовки и вручают памятки об основных схемах мошенничества с алгоритмом действий в случае обмана или преступления, уделяя особое внимание людям пожилого возраста, которые чаще других становятся жертвами данного вида преступлений.

Уважаемые жители Озерского городского округа! Полиция призывает вас внимательно прочитать и по возможности распространить эту информацию!

Ни при каких обстоятельствах не называйте персональную информацию незнакомым вам лицам, тем более в телефонном общении.

Никогда и никому не сообщайте трехзначный код безопасности своей банковской карты!

Никому не называйте и не пересылайте цифровые пароли из смс-сообщений банка!

Получив с неизвестного номера звонок от человека, голос которого похож на голос Вашего родственника, не впадайте в панику и не торопитесь собирать наличные. Постарайтесь любым способом связаться с близкими, о которых идет речь, либо с их коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации. Обязательно задайте звонящему вопросы личного характера. Ответы помогут Вам определить, является он Вашим родственником или мошенником, имитирующим голос близкого человека.

Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими.

Пожалуйста, расскажите об этих правилах своим пожилым родственникам! И будьте внимательны!