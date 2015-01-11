В Челябинской области ищут людей, готовых стать донорами костного мозга

До 80% онкобольных детей могут выздороветь. Дать шанс на жизнь маленьким южноуральцам, борющимся с раком, может каждый. Для этого необходимо поделиться своими кроветворными клетками, которые перезапустят иммунную систему юного пациента и дадут отпор страшной болезни.

Акции по поиску людей, готовых стать донорами, проходят регулярно по всей России, в том числе на Южном Урале. Очередная состоится с 15 по 29 февраля.

«Беда может случиться с каждым, мы все это понимаем. Раньше онкология была редкостью: 40 лет назад в онкогематологическом отделении Челябинской областной больницы лечилось всего шестеро детей. Сейчас эта цифра составляет более ста человек ежегодно. При этом у 80% детей есть шанс выздороветь, но не без нашей с вами помощи. Южноуральцы очень отзывчивые и милосердные люди. Мы всегда готовы сдать кровь пострадавшим в авариях или перевести деньги на лечение тяжело больных земляков. Но в вопросе сдачи кроветворных клеток, они же костный мозг, ситуация сложнее. Впервые услышав такой термин, люди теряются, им становится не по себе. Фраза "сдать костный мозг" звучит для большинства непонятно и страшно. Поэтому доноров сегодня пока немного. На самом же деле, это означает лишь то, что человеку будет необходимо поделиться частью своих кроветворных клеток. Процедура напоминает обычное переливание крови. Для многих же онкобольных детей только такая пересадка может стать реальным шансом на выздоровление. Поэтому мы и проводим акции по поиску людей, готовых стать донором», – рассказывает руководитель донорского движения Благотворительного Фонда «Отзовись», куратор акции в Магнитогорске Наталья Калинина.

Для того чтобы попасть в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга, человеку необходимо БЕСПЛАТНО сдать 4 мл венозной крови в любом отделении «Инвитро» по всей Челябинской области. Узнать адрес и часы работы лаборатории, находящейся рядом с вашим домом, можно в интернете. Медики определят уникальный состав генов и занесут этот результат в общую базу. Если однажды он совпадет с данными вашего генетического близнеца, нуждающегося в пересадке костного мозга, с вами свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.

Организаторы акции уточняют, важно увеличить число потенциальных доноров не только количественно, но и качественно. Южноуральцев просят вступать в регистр осознанно. Вы должны быть всерьез готовы поделиться в будущем своими кроветворными клетками и понимать, что неожиданный отказ в последний момент будет стоить жизни малышу и надежды его родителям, для которых именно вы стали единственным шансом на выздоровление. Ведь найти подходящего донора крайне сложно, шансы 1 к 10 000.

Добавим, акция имеет всероссийский статус. Участвовать в ней будут жители всех регионов страны. Мероприятие приурочили к дате: 15 февраля – Международный день детей, больных раком. Однако вступить в регистр можно и вне акций. Бесплатно сдать 4 мл венозной крови южноуральцы могут в любой рабочий день в любой лаборатории «Инвитро» на территории региона. Более подробная информация – в группе «Регистр против рака. Магнитогорск». Там же можно задать любой интересующий вопрос.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-ischut-lyudey-gotovyh-stat-donorami-kostnogo-mozga_123929.html