В Челябинской области официально подтвержден один случай смерти от гриппа — у взрослого

В Челябинской области официально подтвержден один случай смерти от вируса гриппа – у взрослого.

Как рассказала главный внештатный детский инфекционист регионального минздрава Рафия Бабик, что касается гибели 13-летней школьницы в столице Южного Урала, пока стопроцентной уверенности в том, что она скончалась от гриппа, нет.

«Проверка еще ведется - на всех уровнях. Сказать однозначно, что в регионе есть дети, погибшие от гриппа, мы пока не можем», - подчеркнула Рафия Бабик.

По словам главного внештатного инфекциониста регионального минздрава Ольги Сагаловой, люди от гриппа, безусловно, умирали всегда. И связано это, в первую очередь, с поздним обращением. Кроме того, на уровень смертности влияет и штамм вируса.

«Когда появляется новый высокопатогенный штамм, который еще не знаком в популяции, может происходить увеличение летальности (особенно в первый год, в первый сезон). Мы видели это в 2009-м году. Потом вирус высокопатогенного гриппа А (H1N1) включили в состав вакцины. Половина всех циркулирующих вирусов - это как раз он, и он есть в вакцине. Так что гриппом болеют непривитые люди», - отметила Ольга Сагалова.

Все подозрительные случаи, пояснила она, тщательно проверяются. В обязательном порядке производится вскрытие, методом ПЦР исследуются ткани легких, бронхов, трахеи пациента - медики должны иметь доказательства, что человек умер от гриппа.

В последние годы случаи смерти от вируса гриппа в Челябинской области - единичные: два-три в год. Как правило, такое происходит, когда заболевший человек поздно обращается за медицинской помощью - после пятого-шестого дня болезни. Еще одним фактором риска являются ожирение, наличие серьезных заболеваний (например, онкология, ревматоидный артрит), и-за который у человека ослабляется иммунитет.

Умерший от гриппа в этом году южноуралец также несвоевременно обратился к медикам (не в первый и не во второй день болезни).

«В России мы учитываем летальность непосредственного от самого гриппа. На западе, в США считают отсроченную летальность, то есть смотрят, как вирус повлиял на обострение хронических заболеваний. Поэтому там речь идет о тысячах погибших от гриппа», - пояснила Ольга Сагалова.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-oficialno-podtverzhden-odin-sluchay-smerti-ot-grippa-u