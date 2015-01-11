Андрей Кузнеченков представлял Озерск на встрече в Законодательном Собрании Челябинской области

7 февраля в Законодательном Собрании Челябинской области состоялась встреча глав муниципальных районов и городских округов с председателем Законодательного собрания области, членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации Владимиром Мякушем.

Поправки, автором которых стал Владимир Мякуш, нашли полную поддержку у коллег по рабочей группе. Эти инициативы направлены на повышение эффективности органов местного самоуправления. Спикер южноуральского парламента внес в рабочую группу важное предложение: финансово обеспечить осуществление полномочий органами местного самоуправления, и этот принцип закрепить в Конституции. Инициатива была также одобрена депутатами Законодательного Собрания и направлена в Госдуму для рассмотрения. Внесение поправки обусловлено тем, что эффективное осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения требует финансовых ресурсов.

Кроме того, Владимир Мякуш обратился к главам районов, городов и поселений с просьбой о проведении широкой разъяснительной работы среди населения, ответил на вопросы об организационных моментах предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

На встрече также обсуждался вопрос о внесении поправок, закрепляющих понятие «федеральные территории» — города и территории с прямым подчинением федеральному центру. К числу территорий с особым статусом и особенностями управления могут быть отнесены закрытые административно-территориальные образования.

Озерский городской округ на встрече представлял председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

- Инициатива создания федеральных территорий представляет немалый интерес для округа. Мы готовы войти в состав рабочей группы по детальной проработке высказанной инициативы. Для Озерского городского округа придание ему статуса федеральной территории подразумевает прямое подчинение центральной власти, дополнительное федеральное финансирование. Наш округ давно заслуживает особого отношения, которое обусловлено вопросами безопасности, экологии, экономики. Хочу отметить, что прошедшая встреча была полезной. Добавлю, я всецело поддерживаю мысль о том, что полномочия органов местного самоуправления должны быть обеспечены финансовыми ресурсами.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41943/