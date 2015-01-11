В поселке Метлино состоялось открытое первенство по хоккею с шайбой

Турнир посвящен памяти известного преподавателя физкультуры и фронтовика Виктора Смолина. Он впервые был проведен в 1996 году, стал доброй традицией и набирает обороты.

В нем приняли участие не только две команды хозяев турнира (ветераны и молодежь), но и гости из соседних посёлков Сарино, Береговой, Кунашак и Вишневогорск.

Со словами приветствия в адрес хоккеистов и болельщиков выступили: сын Виктора Михайловича – Владимир Шахматов и инструктор по спорту МБУ «Арена» Марс Вильданов.

В церемонии награждения и закрытия соревнований приняли участие депутат Собрания депутатов округа по поселку Метлино Ольга Хакимова и начальник отдела администрации по посёлку Лариса Кунакбаева, которые поздравили спортсменов:

- Сегодня мы увидели нешуточную борьбу. Приятно видеть, что спортивная жизнь в поселке кипит. Благодаря нашим жителям, болеющим хоккеем, этот вид спорта должным образом поддерживается и развивается в посёлке. Поэтому хочу поблагодарить ребят за большой личный вклад. Очень порадовало, что в турнир собрал большое количество участников, что немаловажно для поддержания добрососедских отношений между территориями.

По результатам соревнований, первое место заняла команда Вишневогорска, второе место - команда п. Береговой, третье место - команда Метлино (ветераны).

Все игры турнира сопровождались музыкой и комментариями ведущего Евгения Бетенева, Неравнодушное отношение руководства поселка и его жителей к хоккею превратило первенство в настоящий праздник спорта: для жителей был организован горячий чай из самоваров, плов и шашлык.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41944/