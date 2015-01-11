Южноуральские общественники разоблачили фейки о коронавирусе

Заразиться от посылки из Китая нельзя, в карантинном центре нет больных туберкулезом, и главное – на Южном Урале не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавируса – эти вопросы обсудили эксперты 11 февраля на круглом столе Общественной палаты Челябинской области.

Участники встречи попросили жителей региона доверять только официальной информации и не реагировать на многочисленные слухи и мифы. Так, по словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светланы Лучининой, опасения подхватить коронавирус через посылки из Китая безосновательны. «Это вирус средней устойчивости. В биологической оболочке он живет несколько дней. А вне ее погибнет мгновенно», – говорит эксперт.

Вопреки другим слухам, распространяемым в соцсети, в недавно построенном тубдиспансере в Металлургическом районе Челябинска, где временно разместили на карантин граждан Китая, нет пациентов с туберкулезом. По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, новый корпус еще не успел принять пациентов по профилю. «Сейчас там только граждане Китая находятся. Карантин составляет 14 дней. Если за это время никаких симптомов не возникнет, то их выпишут», – добавил министр.

Все домыслы о якобы заболевших коронавирусом южноуральцах также не имеют ничего общего с действительностью. На сегодняшний день в регионе нет фактов выявления опасной инфекции. В карантинный центр помещают здоровых людей – тех граждан КНР, кто недавно вернулся из Китая, а не тех, у кого диагностирован коронавирус.

«В подобных ситуациях, когда речь идет о здоровье граждан, очень важно с первых дней наладить качественное информирование. Чтобы люди не верили фальшивым видеороликам и ложным постам из соцсетей. Граждане должны обладать точной и верной информацией, знать о необходимых мерах защиты от инфекции и о том, что делается в регионе для безопасности. Ведь речь идет о самом главном – здоровье», – отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Добавим, накануне в регионе по распоряжению губернатора Алексея Текслера начал работу информационный центр по коронавирусу. Его задача – оперативное информирование населения о ситуации вокруг этой инфекции.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-obschestvenniki-razoblachili-feyki-o-koronaviruse_123970.html