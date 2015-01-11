Лица Победы. Масштабный фотопроект готовят в Челябинской области

«Лица Победы». В Челябинской области начался новый проект, и в нём молодые фотографы делают снимки самых почётных жителей региона – ветеранов Великой Отечественной войны. Затем портреты разместят на баннерах во всех городах региона.

Во время фотосессии Татьяна Воронина держит отца за руку, чтобы он перестал волноваться и каждую секунду произносит: «Папа».

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Митрофанов принимал участие во многих битвах, о которых после написали в учебниках истории. В 1943 году, когда ему ещё не было 18 лет, ушёл на фронт. А дальше – пол-Европы, пол-Земли: бился на Курской дуге, освобождал Польшу, брал Берлин. И со слезами на глазах встречал День Победы.

«У этого поколения такой мощный стержень, что, мне кажется, они нам передают этот заряд. Мы стараемся и детям, и сейчас уже внукам, папиным правнукам всё это передаём. Папа и в школе выступал, рассказывал о войне», – говорит дочь ветерана Великой Отечественной войны Татьяна Воронина.

Последние приготовления перед памятным снимком как в молодости: вытянуться «в струнку» и поправить медали на пиджаке. Ветеран Великой Отечественной Александр Шаламов тоже прошел Белоруссию, тоже брал Берлин, и тоже видел, как с годами боевых друзей, тех, кто успел стать родным, становится всё меньше.

«Были на приёме у губернатора, под ручку всех вели. Мало нас осталось: ходячих, говорящих и ещё что-то соображающих», – подчеркивает участник Великой Отечественной войны Александр Шаламов.

156 снимков с участниками самой большой и кровопролитной войны в истории человечества украсят все города и районы области, сообщает cheltv.ru. Фотографии разместят на баннерах с таким простым, но искренним – «Спасибо за Подвиг и Победу».

«Мы гордимся ими! Мы помним и любим! Это важно не только для самих ветеранов, но и для подрастающего, молодого поколения. Это настоящие труженики, которые совершили подвиг для того, чтобы наше отечество было свободно и сегодня жило мирной жизнью», – отмечает заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

За каждым из таких снимков – человеческая жизнь. Страшная и пронзительная история героев, подвиг и победа которых навсегда останутся в памяти и в веках.

https://www.cheltv.ru/litsa-pobedy/