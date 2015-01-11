В Историческом музее впервые соберутся вместе дети, родившиеся в день падения Челябинского метеорита

В субботу, 15 февраля, в мероприятиях, посвященных седьмой годовщине падения метеорита «Челябинск», ожидается участие около полусотни детей — ровесников самого известного экспоната Исторического музея.

Именно столько челябинцев, чьи дети и внуки родились 15 февраля 2013 года, откликнулось на призыв отметить день рождения в стенах музея. Еще бы, ведь он приготовил для звездных чад памятные подарки и праздничную фотосессию. Кроме того, они смогут бесплатно посетить все действующие выставки и принять участие в запланированных на этот день мероприятиях.

Начнутся они в 12 часов с показа фильма и тематической экскурсии «Метеорит «Челябинск». Семь лет на Земле», которые будут повторяться в течение всего дня каждые два часа. После экскурсии все желающие примут участие в семейном квесте с вручением призов. Среди участников квеста будет разыгран годовой сертификат на две персоны, дающий право бесплатного посещения всех выставок и мероприятий Исторического музея.

В 14 часов в Музейно-выставочном центре начнется лекция доцента Челябинского государственного университета, кандидата физико-математических наук Сергея Замоздры. Сергей Николаевич одним из первых занялся изучением метеорита и расскажет, что удалось узнать о нем за эти семь лет. В рамках лекции состоится презентация английского перевода книги «Челябинский суперболид», недавно вышедшей в издательстве Springer. Оригинальная книга была выпущена ЧелГУ в 2017 году и разошлась по миру тиражом 1500 экземпляров. Кроме того, о последних мировых веяниях в области изучения метеоритов расскажет из США астрофизик и космолог, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии СССР Николай Горькавый.

В 15 часов состоится торжественное поздравление детей, родившихся 15 февраля 2013 года. А в 16 часов начнется читка пьесы Егора Черлака «Надо ли гоблину ехать до Дублина?» актерами Камерного театра. В центре сюжета — молодая пара, жизнь которой изменил метеорит. Действо будут сопровождать фотографии и видеохроника событий 15 февраля 2013 года.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-istoricheskom-muzee-vpervye-soberutsya-vmeste-deti-rodivshiesya-v-den-padeniya