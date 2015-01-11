Такого не было никогда. На Земле только что установлен новый температурный рекорд

Ученые зафиксировали новый рекорд на нашей планете. Впервые в Антарктиде температура воздуха составила 20,75 °С. Таким образом на континенте преодолен 20-градусный барьер. Специалисты не наблюдали такого никогда.

Климатологи отмечают, что показания были сняты 9 февраля на станции мониторинга, которая находится на острове у северной оконечности Антарктиды. Но назвать их тенденцией нельзя, так как это разовая температура, а не долгосрочный набор данных.

Ученые добавляют, что пока не могут использовать полученные цифры для прогнозирования климатических изменений в будущем. Однако это отправная точка, сигнал о том, что на Земле происходит нечто иное.

Новости об аномально высокой температуре в Антарктиде подпитывают страхи человечества о глобальном потеплении, пишет cheltv.ru. Быстрое таяние ледников способствует повышению уровня моря и угрожает городам, которые расположены на побережьях, а также малым островным государствам.

Не так давно, ООН заявила, что прошедшее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений. 2020 год, возможно, продолжит эту тенденцию.

https://www.cheltv.ru/takogo-ne-bylo-nikogda/