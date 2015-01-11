Актерское трио «Трое» отметило 10-летний юбилей

14 февраля в театре драмы и комедии «Наш дом» Актерское трио «Трое» подарило озерским зрителям юбилейный концерт «Формула любви». Заслуженный артист России Вохобжон Азимов, Юлия Гусева и Андрей Иодловский своим певческим и актерским талантом восхищают не только озерчан, но и театральную публику других российских городов на протяжении 10 лет.

Поклонники их творчества единодушно отмечают, что актеры не просто поют, а проживают песни на сцене, создают ярчайшие образы, каждая песня становится мини-спектаклем.

Концертная программа была выстроена как зарисовка творческой жизни трио. Сменялись слайды с фотографиями конкурсов и фестивалей, откуда озерские артисты всегда возвращались с наградами и занимали призовые места. С экрана звучали видео-обращения и признания в любви, которые прислали из разных уголков нашей страны театральные деятели и коллективы, композиторы, актеры. Юлию Гусеву, Вохобжона Азимова, Андрея Иодловского поздравили актер, сценарист, поэт, теле- и радиоведущий Вадим Жук, актер, режиссер, телеведущий Сергей Шустицкий, музыкант и композитор Алексей Кортнев и множество друзей из разных театров России. Оригинально приветствовали трио "Трое" коллеги, актеры театра «Наш дом».

Свое поздравление в поэтической форме преподнес заместитель главы Озерского городского округа Александр Бахметьев, от Собрания депутатов также прозвучали теплые слова и вручено благодарственное письмо. Юбиляров чествовали представители Челябинского отделения Союза театральных деятелей.

Все без исключения гости и друзья коллектива отметили богатейший репертуар трио. Подтверждением тому стали многочисленные песни и композиции, исполненные во время концерта Юлией Гусевой, Вохобжоном Азимовым, Андреем Иодловским. Помимо хорошо знакомых и любимых зрителями, прозвучали новые песни, которыми и в дальнейшем актерское трио «Трое» будет радовать зрителей.

Фото Владимира Беляева

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42009/