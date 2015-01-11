У жительницы южноуральской «запретки» выявили свиной грипп

У жительницы Трехгорного, госпитализированной в реанимацию после возвращения из-за рубежа, подтвердился свиной грипп.

Врачи отметили, что тяжесть заболевания обусловлена поздним обращением за медпомощью и самолечением. Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, сообщает местная телерадиокомпания.

В Трехгорном также приняли решение приостановить занятия в учреждениях дополнительного образования для детей и подростков. Также по рекомендации оперативного штаба приостановлены занятия в школах 108 и 110. Карантинные мероприятия с спортшколах и учреждениях дополнительного образования будут действовать с 17 февраля до особого распоряжения.+

Эпидемический порог в городе превышен на 42%, продолжается рост заболеваемости взрослых и дошкольников.

https://dostup1.ru/medicine/U-zhitelnitsy-yuzhnouralskoy-zapretki-vyyavili-svinoy-gripp_124093.html