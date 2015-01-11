В Озерском городском музее открыта выставка «Танкоград. Наша Победа»

Озерский городской музей начал экспонировать фотографии из фондов Государственного исторического музея Южного Урала «Танкоград. Наша Победа», посвященныетрудовому подвигу южноуральцев - работников Челябинского Кировского завода (ЧКЗ).

Челябинский тракторный в годы войны принял эвакуированные заводы из Ленинграда, Харькова, отдельные цеха и производства из Москвы, оборудование и специалистов Сталинградского тракторного завода. Отдавая дань славным революционным традициям Кировского (до революции Путиловского) завода, новый завод решили назвать Челябинским Кировским.

За считанные месяцы 1941 года в Челябинске был создан новый оборонно-промышленный центр – мощный комбинат по производству танков. Позднее в состав созданного производственного комплекса вошли Свердловский завод «Уралмаш», который поставлял бронекорпуса и башни, Магнитогорский металлургический комбинат, ковавший броневую сталь, Челябинский завод электрооборудования. Уже потом, после войны, ЧКЗ, а вместе с ним и город, назовут Танкоградом.

Выставка экспонируется по 14 марта 2020 года в Озерском городском музее по адресу пр. Победы, д. 2. Вход свободный.

График работы выставки: пн. – чт.: 10:00 – 19:00

пт.: 10:00 – 18:00

сб.: 10:00 – 16:00.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42014/