В Озерске стартовал проект «Театр Наций – театрам атомных городов»

Проект проводится при поддержке программы «Территория культуры Росатома». В эти дни в театре кукол «Золотой петушок» готовится эскизный показ рассказа Даниэля Пеннака «Глаз Волка».

Первая встреча режиссера (актера, основателя «Творческого Объединения 9», поставившего спектакли в Москве в театре «Практика» и Центре им. В. Э. Мейерхольда, большом театре кукол (С.-Петербург) Ивана Пачина с коллективом театра кукол была позитивной и многообещающей.

Первая встреча режиссера (актера, основателя «Творческого Объединения 9», поставившего спектакли в Москве в театре «Практика» и Центре им. В. Э. Мейерхольда, большом театре кукол (С.-Петербург) Ивана Пачина с коллективом театра кукол была позитивной и многообещающей.

- Я люблю лаборатории - это всегда новый опыт, знакомство с новыми людьми. Никогда не знаешь, что получится. Здесь ты ближе к артистам, чем в работе, которую приезжаешь делать до конца. Вы не знаете, что будет и я не знаю, что будет.

А будет впервые в театре кукол уникальная постановка. В течение трех дней будет работать режиссер и сценограф Анастасия Шафикова, закончившая ВУЗ в 2019 году, но уже поставившая спектакли в Мариинском театре, Луганском театре русской драмы им. Луспекаева, Национальном театре Карелии. Трое суток в плотном графике, будет ставиться спектакль, а потом состоится встреча со зрителями.

Режиссер определил возраст целевой аудитории – 10 +, он принципиально занимается театром для детей и их родителей. Не для школ, и не для того, чтобы родители были вне зала. Очень важно, чтобы они были вместе. Это позиция Ивана. Для постановки выбран рассказ Даниэля Пеннака «Глаз Волка». Почему? - Вопрос режиссеру.

- Мне очень понравился рассказ: замедленный темп, немножечко философский, похожий на притчу. Внимание! Волки в городе! …у него, у волка, только один глаз. Второй он потерял в битве с людьми десять лет назад, когда его поймали. Что такое глаз, который смотрит? Где мы находимся, со стороны Волка или со стороны мальчика? А где находится зритель? Что мальчик делает в зоопарке? Почему он остановился около Волка? История необычная, странная… Хочется сделать что-нибудь интересное. Чтобы мы делали сами. Вместе. Чтобы мы все были создателями спектакля. Не знаю, победим или проиграем, но знаю точно, что надо идти вперед. Мы должны делать свое дело и работать над тем материалом, который я привез. Каждая история имеет право на существование. Важно не только что ты делаешь, но и как!

- Лаборатория классная вещь, если легко талантливо, выполнять свою работу и стараться придумывать. Мы должны сделать что-то особенное. Странный материал и его нельзя делать еще более странным. Но как рассказать интересно историю африканского мальчика, который попал в Париж? Про Волка, который стоит за решеткой? Воплотить историю можно только через влюбленность в этот материал.

- Вы принципиально на знакомились с работами актеров, или уже точно знаете кто в вашей команде?

- Каждая работа идет по-своему. Я никогда не выбираю артистов. Можно было посмотреть на сайте перечень спектаклей, актеров… Но гораздо важнее посмотреть в глаза, услышать каждого, пообщаться. Возможность участвовать дана каждому. Лаборатория позволяет открыть себя совершенно неожиданно. Все что ты не сыграл, все чем ты был недоволен в своей творческой истории можно исправить. Показ эскиза предполагает открытие себя, и еще открытый горящий глаз. Придется вспомнить все, что ты играл еще в студенчестве, гореть, вдохновляться и вдохновлять других. Давать предмету другое значение и оживлять его ...

Встреча завершалась. Напоследок режиссер сказал:

- Хочу, чтобы вы завтра все пришли заряженные. Никогда не был в Озерске. Приехал напитаться и вас напитать, чтобы произошел энергообмен. Это самый важный процесс. Мы приехали в ваш дом, чтобы вместе с вами сделать историю. Мы открыты и готовы к работе.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42019/