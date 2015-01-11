Температура выше 40 и ураганы. В России прогнозируют тяжелое лето

Лето-2020 будет очень жарким и засушливым, в некоторых регионах будут побиты температурные рекорды. В Гидрометцентре составили долгосрочный прогноз погоды.

Синоптики полагают, что нынешнее лето будет тяжелым, а завершится сильными ураганами. Специалисты полагают, что весна в этом году будет нестабильной, а климатическое лето наступит уже в середине мая. В конце месяца и начале июня температура будет подниматься до 30-35 градусов. В том числе на Урале и в Сибири.

Июнь ожидается сухим и аномально тёплым. В Челябинской области столбики термометров будут зашкаливать за 27-29 градусов, в Свердловской области прогнозируют жару до плюс 26-28, а в Курганской области воздух будет прогреваться до 28-30.

Однако пик жары на большей части европейской территории страны наступит в июле. К примеру, в Москве и Петербурге ожидается зной – на солнце будет плюс 38-42. Аномальная жара принесет с собой мощные ветра и ураганы. Жара не покинет центр России и в августе, а на Урале в последней декаде месяца станет чуть прохладнее.

Составляя долгосрочный прогноз, метеорологи предупреждают, что вероятность его исполнения невысока и он будет неоднократно корректироваться.

https://www.cheltv.ru/v-rossii-prognoziruyut-tyazheloe-leto/