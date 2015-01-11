Экстренное предупреждение

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): днем и вечером 18 февраля ожидается в отдельных районах Челябинской области усиление ветра до 25 м/с и более, метели, сильный снег, мокрый снег, сильное отложение мокрого снега на провода и предметы.

18 февраля повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42021/