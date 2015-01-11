Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%

Соответствующий проект постановления федерального правительства уже подготовлен.

«Индексация социальных пенсий производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2019 год», – сообщает пресс-служба ведомства.

Одновременно, исходя из соответствующих размеров соцпенсий, повысят выплаты по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и другие.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек – получатели социальных пенсий», – заявил Антон Котяков. «Расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц – 21,7 млрд рублей до конца текущего года», – добавил он.

При этом отмечается, что размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1%) существенно выше, чем в прошлые годы (в 2019 – 2%, в 2018 – 2,9 %).

Социальная пенсия назначается по старости (65 лет для женщин и 70 – для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца.

https://dostup1.ru/society/Sotsialnye-pensii-s-1-aprelya-budut-proindexirovany-na-61-_124189.html