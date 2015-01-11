Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса

С 20 февраля Россия закрыла границу с Китаем в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса Covid-19.

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года – временно приостановила пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу РФ, въезжающих на территорию страны в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях», – гласит документ.

Срок действия ограничения пока не определен.

МВД России и его территориальные органы приостановили прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд граждан Китая в РФ для работы, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на их работу указанным гражданам. Также уже 19 февраля временно остановлен прием документов, оформление и выдача приглашений гражданам КНР на въезд в РФ в частных и учебных целях.

https://dostup1.ru/society/Rossiya-zakryvaet-granitsu-s-Kitaem-iz-za-koronavirusa_124173.html