Южноуральцам стала доступна оплата электроэнергии в личном кабинете на сайте Уралэнергосбыта

Гарантирующий поставщик электрической энергии в Челябинской области, ООО «Уралэнергосбыт», продолжает совершенствовать личный кабинет (ЛК) для физических лиц – теперь единый сервис позволяет потребителям не только просматривать текущие начисления, получать электронные квитанции и передавать показания, но и оплачивать счета онлайн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис реализован в сотрудничестве с платежной системой АО «Петроэлектросбыт».

Все начисления доступны в личном кабинете в первых числах месяца. Для совершения электронного платежа необходимо зайти в раздел «Оплата», указать сумму и реквизиты банковской карты. Оплаты отражаются в личном кабинете в режиме реального времени, электронные кассовые чеки направляются платежной системой на подтвержденный адрес электронной почты.

Если к ЛК подключены несколько лицевых счетов, одним кликом можно оплатить их все.

Платежи, электронные квитанции и сервис для передачи показаний доступны в режиме онлайн. Все ключевые события по лицевым счетам можно просмотреть в разделе «История».

Те, кто еще не зарегистрировался в ЛК, могут зайти в него через сайт компании URALSBYT.RU либо по QR-коду, размещенному на квитанции. Подробные инструкции о работе в личном кабинете доступны на сайте в разделе «Клиентам» и на официальных страницах Уральской энергосбытовой компании в социальных сетях (Facebook, ВК, Одноклассники).

«Появление новых сервисов освобождает потребителей от необходимости простаивать время в очередях и позволяет аккумулировать всю информацию о начислениях и оплатах в одном месте. Это гораздо удобнее, чем хранить бумажные счета. Уже более двух с половиной тысяч южноуральцев отказались от бумажной квитанции в пользу электронной версии. Просмотреть или распечатать их можно в любое удобное время. При возникновении вопросов они имеют юридическую значимость наравне с бумажными», – комментируют в компании.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-stala-dostupna-oplata-elektroenergii-v-lichnom-kabinete-na-sayte-Uralenergosbyta_124220.html