Озерчане приглашаются принять участие в Народном волонтерском проекте памяти «Полевая почта – Южный Урал»

Приглашаем озерчан принять участие в Народном волонтерском проекте памяти «Полевая почта – Южный Урал» (письма с фронта 1941–1945 гг.).

Задача проекта – создание уникального краеведческого ресурса: оцифрованной коллекции писем земляков – участников Великой Отечественной войны. Через судьбы отдельных людей публикации писем с фронта станут документальным свидетельством эпохи, своеобразным эпистолярным наследием.

В рамках проекта Челябинская областная универсальная научная библиотека на платформе сервисов «ЛитРес: Самиздат» и «ЛитРес: Чтец» в продолжение проекта «Полевая почта – Южный Урал» будет создано электронное издание и аудиокнига. В последующем возможно издание печатной книги.

Если в вашей семье хранятся письма с фронтов Великой Отечественной войны, и вы готовы принять участие в проекте, приходите в Интернет-зал Центральной городской библиотеки, где оцифруют письма ваших родных.

Проект на сайте ЧОНУБ http://chelreglib.ru/ru/pages/about/god_pamyati_i_slavy/polevaya_pochta_yuzhnyy_ural-1941-1945/

Видеопрезентация проекта здесь >> https://www.youtube.com/watch?v=koDg1cdk7Xk&feature=emb_logo

Группа в ВКонтакте https://vk.com/polevaya_pochta74

Справки по тел. 2-46-00.

Информация ЦГБ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42058/