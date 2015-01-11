Озерчане приглашаются принять участие в Народном волонтерском проекте памяти «Полевая почта – Южный Урал»

Приглашаем озерчан принять участие в Народном волонтерском проекте памяти «Полевая почта – Южный Урал» (письма с фронта 1941–1945 гг.).
Задача проекта – создание уникального краеведческого ресурса: оцифрованной коллекции писем земляков – участников Великой Отечественной войны. Через судьбы отдельных людей публикации писем с фронта станут документальным свидетельством эпохи, своеобразным эпистолярным наследием.
В рамках проекта Челябинская областная универсальная научная библиотека на платформе сервисов «ЛитРес: Самиздат» и «ЛитРес: Чтец» в продолжение проекта «Полевая почта – Южный Урал» будет создано электронное издание и аудиокнига. В последующем возможно издание печатной книги.
Если в вашей семье хранятся письма с фронтов Великой Отечественной войны, и вы готовы принять участие в проекте, приходите в Интернет-зал Центральной городской библиотеки, где оцифруют письма ваших родных.
Проект на сайте ЧОНУБ http://chelreglib.ru/ru/pages/about/god_pamyati_i_slavy/polevaya_pochta_yuzhnyy_ural-1941-1945/
Видеопрезентация проекта здесь >> https://www.youtube.com/watch?v=koDg1cdk7Xk&feature=emb_logo
Группа в ВКонтакте https://vk.com/polevaya_pochta74
Справки по тел. 2-46-00.
Информация ЦГБ.