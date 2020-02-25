Глава округа встретился с семьями погибших героев

Накануне Дня защитника Отечества в депутатском центре местного отделения партии «Единая Россия» глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев встретились с семьями военнослужащих округа, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

Собравшиеся минутой молчания почтили память озерчан, которые так и не вернулись из горячих точек. За чашкой чая в теплой дружественной обстановке разговаривали на разные темы: о жизни города, об озерской молодежи, о перспективах развития ПО «Маяк».

На встречу пришли Александр Владимирович и Татьяна Ивановна Соколовы, жители поселка Метлино, родители настоящего героя. 5 мая 2000 года их сын Михаил, находясь на одной из высот вблизи населённого пункта Дарго, в составе разведгруппы получил боевую задачу максимально приблизиться к Дарго и провести разведку местности. Предположительно там мог находиться известный чеченский полевой командир Шамиль Басаев. Выдвигаться пришлось с наступлением темноты. На подходе к району разведки в условиях плохой видимости и труднопроходимого горного рельефа разведгруппа не смогла вовремя заметить установленную на растяжке осколочную мину направленного действия. Из одиннадцати человек трое погибли и трое были ранены. Среди погибших оказался и рядовой Соколов, сын Александра Владимировича и Татьяны Ивановны.

Евгений Щербаков и Михаил Похлебаев сердечно поблагодарили родителей погибших за то, что сумели выстоять после гибели сыновей, не потеряли силу духа. Глава округа подчеркнул: важно всегда хранить память о павших военнослужащих, которые проявили мужество при исполнении воинского долга. Герои живы, пока жива память о них.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42082/