На «Маяке» переработают 6 тонн ядерных отходов с устаревших реакторов Ленинградской АЭС

Госкорпорация «Ростатом» объявила тендер на переработку некондиционных отходов ядерного топлива (ОЯТ), вывезенных с Ленинградской атомной электростанции, на производственном объединении «Маяк» в городе Озерск Челябинской области.

Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем тендера, составляет 199 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. Согласно условиям госконтракта, работы по уничтожению и захоронению ОЯТ должны быть завершены до 5 декабря 2020 года.

Как следует из материалов тендера, речь идет о радиохимической переработке некондиционного отработанного ядерного топлива реакторов РБМК-1000 «в количестве не менее 5,9 тонн, но не более 6,1 тонн». Партия находится в федеральной собственности и ранее она была вывезена с Ленинградской АЭС в рамках вывода из эксплуатации данных реакторов.

Радиохимическая переработка отходов предусматривает, в частности, выделение и очистку урана, аффинаж плутония, обработку жидких радиоактивных отходов и размещение на безопасное хранение оставшихся от переработки твердых радиоактивных отходов.

Вывоз некондиционного ОЯТ реакторов РБМК-1000 на переработку на ПО «Маяк» начался в 2016 году в рамках реализации Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года», сообщает пресс-служба «Маяка». Это обеспечит готовность к выводу из эксплуатации двух блоков Ленинградской АЭС, а впоследствии и других выводимых из эксплуатации реакторов РБМК-1000. В Федеральную целевую программу заложены средства на вывоз большого объёма дефектного ОЯТ РБМК-1000. Эти работы будут продолжены до 2030 года.

http://rostender.info/news/2020022105