Интервью с Михаилом Ивановичем Похлебаевым. Скоро на УКС-ТВ

Мы решили возродить традицию сбора вопросов для наших интервью... Ибо ждем в гости человека, с которым всегда есть о чём поговорить.

В этом марте творческая группа Озёрск.ru и УКС-ТВ готовит интервью с Михаилом Ивановичем Похлебаевым. Генеральным директором ПО "Маяк" и депутатом Законодательного Собрания Челябинской области.

Редакционный блок вопросов мы планируем сделать аполитичным и побеседовать с Михаилом Ивановичем на личные темы. А почему бы и нет?

Но мы готовы дополнить и "заострить" интервью вопросами, которые пришлёте Вы, наши уважаемые читатели и зрители. Возможно, часть из них будет задана в рамках рубрики "экзамен на смелость"...

Ждем "остроты" в комментариях, а также на электронный адрес webmaster@ozersk.ru