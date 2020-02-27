О ДТП с наездом на пешехода

23 февраля 2020 года, около 21 часа 45 минут, на перекрестке улицы Менделеева с проспектом Ленина, в г. Озерск, водитель, 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ - 21099, допустил наезд на пешехода - мужчину, 1997 года рождения. Мужчина перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате данного дорожно – транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение.

В данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-36-02.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко