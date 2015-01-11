В округе созданы условия для клубной деятельности ветеранов

Клуб по месту жительства «Светёлка» – одно из самых востребованных объединений ветеранов. Здесь они встречаются, общаются, занимаются творчеством. В рамках деятельности клуба прошла встреча со специалистами Комплексного центра, посвящённая оздоровительной программе, которую можно пройти на базе центра.

– В Озерском городском округе работает 28 ветеранских клубов, – отметила депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Валентина Сылько. – Благодаря взаимодействию депутатского корпуса и исполнительной власти в округе созданы условия для общения и творческой реализации пожилых людей, и мы этим гордимся. Поскольку дефицит внимания и общения больно ранит всех, особенно пожилых людей, деятельность ветеранских объединений очень востребована.

Следует отметить, что преимущество помещения, расположенного по адресу пр. Ленина, 80 в том, что оно находится территориально максимально близко к месту жительства людей старшего поколения двух избирательных округов №6 и №7. Помимо «Светёлки» здесь базируются еще четыре клуба.

– Мы стараемся использовать разные формы работы, организуем Дни здоровья. В прошлом году я приглашала на встречу заведующую терапевтическим отделением городской поликлиники, которая рассказала о современных лекарственных препаратах. В этом году мы решили организовать встречу со специалистами Комплексного центра, где созданы условия для качественного и полноценного отдыха, общения и оздоровления пенсионеров. Но многие пожилые люди об этом не знают, – рассказала о работе клуба Валентина Сылько.

26 февраля несколько специалистов Комплексного центра: медицинская сестра, психолог, инструктор-методист по адаптивной физкультуре, заведующая отделением дневного пребывания подробно и очень доброжелательно рассказали о том, как оформиться и стать участником оздоровительной программы.

Помимо обучения, общения и творчества в клубе на пр. Ленина,80 работает кабинет доврачебного осмотра. Он выручает пожилых людей этого микрорайона на протяжении 15 лет. Ехать в поликлинику не всегда удобно, особенно зимой, а здесь приём ведут квалифицированные медицинские работники, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Ежедневно они находятся в кабинете два часа, могут померить давление, проконсультировать, дать совет, поддержать, а когда есть необходимость, вызывают скорую помощь.

Валентина Сылько была одним из инициаторов открытия этого кабинета, и постоянно поддерживает этот проект:

– С лёгкой руки журналистов кабинет доврачебного осмотра стали называть поликлиникой по интересам. В прошлом году в рамках социального проекта, победившего на Всероссийском конкурсе среди первичных отделений партии «Единая Россия», для кабинета были приобретены физиотерапевтические аппараты бытового назначения: «Алмаг», кварцевый аппарат «Солнышко», д’арсонваль, массажёр, современные тонометры. Кабинет пользуется большой популярностью, посещений – более тысячи в год.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42139/