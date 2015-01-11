Вступают в силу особые правила техосмотра для ряда автомобилей

С 1 марта в России начинают действовать особые правила технического осмотра автомобилей.

Согласно новому ГОСТу, старым и ретроавтомобилям для получения техпаспорта придется пройти специальную экспертизу. Нововведения коснутся транспорта, которому больше 30 лет.

Особый осмотр предполагает, что эксперты уделят внимание общему техническому и внешнему состоянию машины, а также осмотрят двигатель, узлы, шасси и салон.

Заслужить звание ретро-автомобиля смогут лишь машины оригинальной конструкции или с отреставрированными деталями. Либо они могут быть новыми, но сделанными по образцу оригинала, уточняет “Российская газета”.

В случае большого количества отклонений от заводского образца, автомобиль не признают классическим, а следовательно, и техпаспорт он не получит. Правда, у владельца будет возможность устранить все недостатки и получить документ на машину.

https://www.cheltv.ru/osobye-pravila-tehosmotra-dlya-ryada-avtomobilej/