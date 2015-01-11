В Снежинске женщина лишилась 160 тыс., поверив мошенникам

В Снежинске 58-летняя женщина лишилась более 160 тыс. рублей, доверившись мошенникам во время телефонного разговора.

Женщине позвонили якобы сотрудники службы безопасности банка, которые сообщили о попытке списания с ее карт денежных средств. Чтобы отменить финансовую операцию по списанию «сотрудник банка» попросил назвать данные карты, что женщина и сделала, и тем самым обеспечила доступ злоумышленников к своему счету.

В полиции призывают южноуральцев не сообщать посторонним реквизиты банковской карты (номер карты, срок ее действия, пин-код и код безопасности, поступающий на телефон). При получении подобного звонка, прервите разговор и перезвоните на «горячую линию» банка по телефону, указанному на банковской карте и уточните информацию о действиях с вашим счетом.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-zhenschina-lishilas-160-tys-poveriv-moshennikam_124406.html