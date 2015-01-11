В Озерске работает «семейная приемная» «Единой России»

27 февраля в депутатском центре местного отделения партии «Единая Россия» состоялся тематический прием в рамках работы «семейных приемных» по вопросу: «Послание Президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми» с участием депутата Собрания депутатов округа от партии «Единая Россия» Валентины Сылько, начальника отдела по делам семьи управления социальной защиты населения Татьяны Павловой, начальника управления имущественных отношений администрации Надежды Братцевой, начальника жилищного отдела УЖКХ Елены Хариной.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам предоставления и использования семьями с детьми материнского капитала. Все обратившиеся получили подробные консультации по вопросам, связанным с реализацией этой программы. Одна из жительниц Озерска, мама троих детей, получила ответы на вопросы о возможном получении государственной помощи в виде тех или иных выплат. Ей разъяснили: семьи, воспитывающие большое количество детей, имеют право обратиться за получением денежного возмещения взамен участка земли. Однако рассчитывать на получение средств могут далеко не все многодетные родители, такая льгота предоставляется только нескольким категориям граждан, а именно: семьям, у которых отсутствует в собственности другой участок; семьям, где воспитывается три и более ребенка, не достигшие 18-летнего возраста; члены семьи имеют постоянную прописку в регионе РФ, где располагается выделяемый для граждан участок. Надежда Братцева пояснила, какие документы необходимы, чтобы получить компенсацию для решения жилищного вопроса. Татьяна Павлова напомнила, что в этом году увеличили сумму областного материнского капитала: 100 тысяч рублей можно использовать на погашение ипотечного кредита или на лечение зубов.

Валентина Сылько предложила участнице встречи обращаться в случае возникновения проблем в процессе подготовки и подачи документов, ей будет оказано содействие на всех этапах.

Вторая участница встречи – молодая многодетная мама. Таким семьям полагается ежемесячная денежная выплата до достижения третьим ребенком полутора лет. По словам начальника отдела по делам семьи УСЗН Татьяны Павловой, в связи с тем, что с 1 января 2020 года внесены изменения в законодательство области, данная денежная выплата будет продлена до достижения ребенком трех лет независимо от того, посещает ребенок учреждение дошкольного образования или нет. Сейчас размер ежемесячной денежной выплаты составляет 10 661 рубль. Дополнительно участница встречи планирует подать документы на выплату 100 тысяч рублей для лечения зубов, попутно выяснив, что клиника, где она будет лечить зубы, может быть не только государственной.

В завершение тематического приема Валентина Сылько подвела итог:

- Наш депутатский центр нацелен на подобный прием граждан, которые проводятся системно.У нас постоянно происходит взаимодействие с жителями Озерска, опыт показывает, что существует информационная потребность в разъяснении вопросов, касающихся улучшения качества жизни семей. Такие приемы очень полезны: порой они вскрывают некие недоработки в законотворческой сфере. Если мы увидим, что недоработки мешают получить ту или иную льготу, то мы можем подключиться, например, обратиться с обращением в Законодательное собрание. В конце марта-апреле планируем провести расширенную встречу с жителями округа, привлечем специалистов подразделений администрации округа, которые смогут разъяснить все вопросы по социальной поддержке семей.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42144/