Культурная программа развлечений в канун 8-го марта!

Учреждения культуры подготовили для жителей Озерского городского округа обширную праздничную программу:

04.03. в 17:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) вечер отдыха для ветеранов, посвященный Дню 8 марта.

04.03. в 18:00 в ДК «Энергетик» (пос. Новогорный) праздничный концерт «Не гадайте на любовь (ДК «Энергетик»).

05.03. в 14:00 в ДК «Маяк» праздничная встреча для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников творческих клубов инвалидов, посвященная Международному женскому дню «Салют весне!»

05.03. в 18:30 в ДК «Маяк» городской праздничный вечер «Для вас, любимые!» Вход свободный.

05.03. в 19:00 в ДК «Строитель» концерт народного коллектива - оркестра русских народных инструментов «Россияне», посвященный Международному женскому дню.

05.03. в 19:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) торжественный концерт, посвященный 8 Марта, «Прекрасных наших женщин имена».

06.03. в 20:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) вечер отдыха для жителей поселка «Букет сердечных поздравлений».

06.03. в 18:00 в ЦКиДМ «Мир» развлекательная программа к Международному женскому дню «Как много девушек хороших...»

07.03. в 16:00 в ДК «Маяк» фестиваль восточного танца «У магии в плену».

07.03. в 16:00 в ДК «Строитель» праздничная программа с участием команды «SUPER STAR» «Незабудки для любимых»

07.03. в 17:00 в ДК «Энергетик» (пос. Новогорный) юбилейный вечер «Звездочка моя ясная».

07.03. в 18:30 в театре драмы и комедии «Наш дом» (большой зал) премьера спектакля «Гедда Габлер» (токсичная драма) по пьесе Г.Ибсена, 16+

08.03. в 20:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) «Ретро-дискотека» для жителей поселка.

08.03. в 12:00 в ДК «Маяк» концертная программа детских творческих коллективов «8 чудес для мамы».

08.03. в 18:00 в ДК им. А.С. Пушкина праздничная программа, посвященная 8 марта - «Восток-дело тонкое».

08.03. в 20:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) «Ретро-дискотека» для жителей поселка.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42165/