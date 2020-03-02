Культурная программа развлечений в канун 8-го марта!

Учреждения культуры подготовили для жителей Озерского городского округа обширную праздничную программу:
04.03. в 17:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) вечер отдыха для ветеранов, посвященный Дню 8 марта.
04.03. в 18:00 в ДК «Энергетик» (пос. Новогорный) праздничный концерт «Не гадайте на любовь (ДК «Энергетик»).
05.03. в 14:00 в ДК «Маяк» праздничная встреча для людей с ограниченными возможностями здоровья и участников творческих клубов инвалидов, посвященная Международному женскому дню «Салют весне!»
05.03. в 18:30 в ДК «Маяк» городской праздничный вечер «Для вас, любимые!» Вход свободный.
05.03. в 19:00 в ДК «Строитель» концерт народного коллектива - оркестра русских народных инструментов «Россияне», посвященный Международному женскому дню.
05.03. в 19:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) торжественный концерт, посвященный 8 Марта, «Прекрасных наших женщин имена».
06.03. в 20:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) вечер отдыха для жителей поселка «Букет сердечных поздравлений».
06.03. в 18:00 в ЦКиДМ «Мир» развлекательная программа к Международному женскому дню «Как много девушек хороших...»
07.03. в 16:00 в ДК «Маяк» фестиваль восточного танца «У магии в плену».
07.03. в 16:00 в ДК «Строитель» праздничная программа с участием команды «SUPER STAR» «Незабудки для любимых»
07.03. в 17:00 в ДК «Энергетик» (пос. Новогорный) юбилейный вечер «Звездочка моя ясная».
07.03. в 18:30 в театре драмы и комедии «Наш дом» (большой зал) премьера спектакля «Гедда Габлер» (токсичная драма) по пьесе Г.Ибсена, 16+
08.03. в 20:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) «Ретро-дискотека» для жителей поселка.
08.03. в 12:00 в ДК «Маяк» концертная программа детских творческих коллективов «8 чудес для мамы».
08.03. в 18:00 в ДК им. А.С. Пушкина праздничная программа, посвященная 8 марта - «Восток-дело тонкое».
08.03. в 20:00 в ДК «Синегорье» (пос. Метлино) «Ретро-дискотека» для жителей поселка.