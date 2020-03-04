Просветительский проект объединил юных исследователей

29 февраля в школе №27 прошли муниципальные научные чтения имени И. В. Курчатова, которые были посвящены 75-летию атомной отрасли России и собрали одаренных учащихся 3–11 классов.

На научные чтения 60 обучающихся 3-5 классов представили 57 исследовательских работ, из них 5 проектов подготовили обучающиеся общеобразовательных организаций г. Челябинска, 6 проектов - г. Снежинска.

86 обучающихся 6-11 классов представили 82 научные работы, из них 32 -работы привезли гости из г. Снежинска, г. Челябинска, г. Касли, г. Копейска.

Просветительский проект выявил очень интересные и оригинальные исследовательские работы и подтвердил, что научная деятельность повышает мотивацию обучающихся в изучении школьных предметов, способствует приобретению опыта выступления перед аудиторией и формирует адекватную самооценку.

Итоги обучающихся 3-5 классов:

Дипломом I степени отмечены исследовательские работы 24 участников научных чтений, Диплом II степени получили 23 обучающихся, 11 юных исследователей награждены Диплом III степени, двум вручены Дипломы участника.

Итоги обучающихся 6-11 классов:

Дипломом I степени отмечены исследовательские работы 38 участников научных чтений, Диплом II степени получили 28 обучающихся, 18 юных исследователей награждены Диплом III степени, двум вручены Дипломы участника.

По завершению работы секций состоялось награждение участников научных чтений. При поддержке ФГУП «ПО» Маяк» юным исследователям были вручены дипломы, специальные призы и памятные подарки.

Для гостей города была проведена экскурсия в музей ФГУП «ПО» Маяк». Работники информационного центра в интересной и увлекательной форме рассказали об истории ЗАТО Озёрск и становлении атомной отрасли в России.

Информация и фото оргкомитета научных чтений и управления образования.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42182/