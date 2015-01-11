Завершилось первенство городского округа по хоккею на валенках среди школьных команд

Все игры проходили на хоккейной площадке МБОУ СОШ №25. В общей сложности в Первенстве приняли участие более 100 мальчиков и юношей из 7 образовательных учреждений округа. Соревнования проводились по двум возрастным группам: мальчики 6-8 классов, и юноши 9-11 классов.

В младшей группе участвовало 6 команд, которые сыграли в один круг, а затем прошли игры плей-оф. В «гладком чемпионате» явного фаворита не было. По итогам игр 1 место заняла команда школы №38, 2 место - МБОУ СОШ №33, которая лишь по дополнительным показателям опередила ребят из лицея №39. Уверенно выглядели и команды школ №30 и №25. И только мальчишки из школы №21 набирались опыта для будущих баталий.

В старшей группе участников было 5. Большая часть игр получилась очень напряженной, несмотря на приличную разницу в счете в некоторых матчах. Команды сыграли в один круг «гладкий чемпионат», безоговорочным лидером выглядела команда лицея №23. После игр в круг в турнирной таблице сложилась интересная ситуация. В борьбе за 3 место команды школ №№25, 21 и лицея №39, набрали одинаковое количество очков. В силу вступил пункт регламента, по которому выше оказывалась та команда, которая имела лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во всех играх. Этот показатель оказался лучшим у школы №25, которая и заняла 3 место.

В играх «на вылет» в младшей группе сначала были проведены игры за выход в полуфинал между командами, занявшими 3-6 места. Не было сомнений в исходе игры между командами школы №21 и лицея №39. Но и в этой игре ребятам из школы №21 удалось, наконец, забить первый мяч на турнире. Во второй игре сошлись команды школ №30 и №25. В упорной борьбе в полуфинал вышла команда школы №25 (счет 8-5). В полуфиналах ребята из школы №33 разгромили команду лицея №39 со счетом 13-4, а мальчики школы №25 победили команду школы №38: 9-4. В играх же на первом этапе, как мы видим, результаты были прямо противоположными.

В старшей группе за выход в полуфинал встретились команды лицея 39 и команда школы №21. В упорной борьбе со счетом 7-3 ребята из школы №21 одержали верх. В полуфинальных играх непредсказуемым оказался результат между школами №№25 и 33. Играя без замен, ребята школы №25 сумели выиграть со счетом 7-6. Во втором полуфинале сенсации не произошло, лицеисты из лицея №23, одержали победу над игроками школы №21.

26 февраля, в сильнейший снег, состоялись игры за призовые места. Но, как говориться, игра состоится в любую погоду! Несмотря на всю суровость условий, игры получились на славу. Вначале были игры за третье место. В младшей группе игра получилась остросюжетной. В начале преимуществом завладели лицеисты, и, , казалось, судьба матча была решена, но при счете 4-2 у команды школы №38 был удален игрок. Оставшись в меньшинстве, ребята этой школы не только не пропустили, но сумели за эти две минуты сравнять счет! А затем и вышли вперед! А за 40 секунд до конца матча ребята из лицея сравняли счет: 5-5. По регламенту, в случае ничьей пробивались буллиты. В них победу одержала команда школы №38, заняв тем самым 3 место.

Игры, за третье место в старшей группе, и финал в младшей, можно назвать бенефисом вратарей. Именно игра вратарской бригады школы №21 (Савчук Виктор и Кунакильдин Максим) и лучшего игрока турнира старшеклассников Меритеева Андрея привели к завоеванию 3 места данной командой. Победа над старшеклассниками школы №33 была убедительной: 7-3.

В финале старшеклассников встречались команды школы №25 и лицея №23. После первого периода назревала сенсация: счет 2-1 в пользу ребят из школы №25 при тотальном превосходстве лицеистов. Но во втором периоде все встало на свои места: лицеисты забросили 5 безответных мячей, два из которых на счету лучшего бомбардира турнира старшеклассников Архипова Александра (21 мяч), он лишь на один мяч опередил Меритеева Андрея.

Финал в младшей группе стал примером командной игры. Да, были сейвы лучшего вратаря младшеклассников Семенова Паши, два сумасшедших индивидуальных прохода, завершившихся голами, лучшего игрока турнира Орлевича Артема! Но выиграла именно КОМАНДА школы №25. Так, ее капитан Андреев Миша мог стать лучшим бомбардиром турнира, имея перед финалом равное количество забитых мячей с Древновым Иваном (школа №33), но «пожертвовав» индивидуальным призом, ради командной победы, всю игры прекрасно отыграл в обороне. В этом и роль капитана, когда ради команды он готов на многое… В итоге счет 5-2! Утешением проигравшей команде стала победа их лидера Древного Ивана, забросившего один мяч в финале, в споре бомбардиров в младшей группе - 33 мяча.

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