Следующие длинные выходные ждут россиян в мае в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы/

Как следует из производственного календаря, по поводу Дня весны и труда граждане будут отдыхать пять дней подряд – с 1 по 5 мая включительно. Далее последует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая для тех, кто трудится в режиме пятидневки.

В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно.

Напомним, так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на один час.

Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращенная неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября.

Добавим, также дополнительный выходной планируется 22 апреля – в этот день в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию.

https://dostup1.ru/society/Sleduyuschie-dlinnye-vyhodnye-zhdut-rossiyan-v-mae_124649.html