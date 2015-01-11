Школы Челябинской области пока продолжат работу в обычном режиме – оперштаб

Оперативный штаб по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса при правительстве Челябинской области принял решение не вводить карантин в школах – пока все организации должны перейти на усиленный дезинфекционный режим.

«Пока не видим необходимости вводить карантин в школах – ситуация достаточно стабильная, но рекомендуем всем учебным заведениям отработать механизм перевода образовательного процесса на дистанционное обучение. Это потребуется, если карантин введут в будущем. Вузам рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов из Казахстана», – прокомментировала по итогам заседания первый вице-губернатор Ирина Гехт.

С 16 марта дезинфекционный режим должны усилить как бюджетные, так и коммерческие организации. Работодателям предписано отправлять на карантин сотрудников, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, в данный момент в Челябинской области под медицинское наблюдение из-за коронавируса попали 87 человек, обследовано 129 человек, все результаты отрицательные. На карантин отправляют всех, кто прибыл из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии и ряда других стран.

Президент Казахстана подписал указ о введении в стране с 16 марта по 15 апреля режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, ограничен въезд и выезд граждан. Россия с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией. Кроме того, с 15-го прекращается курсирование поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу и обратно. Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.

https://dostup1.ru/society/Shkoly-Chelyabinskoy-oblasti-poka-prodolzhat-rabotu-v-obychnom-rezhime--opershtab_124803.html