Полиция разыскала жительницу Миасса, у которой подозревали коронавирус

Полицейские разыскали жительницу Миасса (Челябинская область), которая пряталась от правоохранительных органов и врачей, – женщина летела на одном самолете с зараженным коронавирусом мужчиной, а потом отказалась сдать анализы.

Сотрудники полиции убедили женщину сдать анализы на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Напомним, 29 февраля женщина прилетела в Шереметьево рейсом Милан – Москва, а затем отправилась домой. После того как подтвердилось заражение ее попутчика, главный санитарный врач Миасса поручил организовать для женщины карантин: 5 марта гражданке было предписано находиться в режиме изоляции в течение 14 дней, не покидать дом, а также пройти лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию – сразу и на 10-й день наблюдения.

Постановление женщина получила и даже расписалась в том, что сдаст анализы, однако не сделала этого, более того, перестала открывать дверь врачам.

https://dostup1.ru/society/Politsiya-razyskala-zhitelnitsu-Miassa-u-kotoroy-podozrevali-koronavirus_124832.html