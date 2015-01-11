В Минздраве прокомментировали дефицит масок в Челябинской области

В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали информацию о дефиците медицинских масках в аптеках южноуральской столицы – нехватку изделий признали, добавив, что дефицит «создан искусственно».

В Минздраве отметили, что маски отгружаются, но не доходят до потребителя. Также «искусственно созданный дефицит» обусловлен тем, что отдельные граждане скупают «маски коробками». При этом все медицинские учреждения обеспечены масками в необходимом количестве.

В министерстве напомнили «о старом способе» – использовании марлевой маски, которую можно кипятить. По уверениям специалистов, марлевая маска по эффективности не уступает одноразовой. Ее задача – создать барьер. По словам представителей Минздрава, здоровому человеку на улице маска не нужна, а в общественных местах ее нужно использовать не более 1,5-2 часов.

https://dostup1.ru/medicine/V-Minzdrave-prokommentirovali-defitsit-masok-v-Chelyabinskoy-oblasti_124827.html