В Челябинске закрыли аэропорт на три дня

В Челябинске аэропорт закрыли на три дня для выполнения работы по нанесению новой маркировки взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт будет закрыт 17 марта с 9.15 до 18.15, 18-го и 19-го – с 8.00 до 18.15.

Напомним, масштабная реконструкция челябинского аэропорта проводилась в рамках подготовки южноуральской столицы к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в городе летом 2020 года. Указом президента основные международные мероприятия были перенесены в Санкт-Петербург, в Челябинске пройдет лишь часть событий.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-zakryli-aeroport-na-tri-dnya_124853.html