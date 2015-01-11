Росстат рассказал, сколько людей на Урале имеют зарплату выше миллиона

Росстат обнародовал информацию о том, сколько человек в России получают заработную плату свыше 1 миллиона рублей в месяц. Челябинская область попала в топ-10 регионов по численности зарплатных миллионеров.

В каких городах страны больше всего людей с зарплатой 1 миллион в месяц? А в каких меньше 15 тысяч рублей? В ведомстве интернет-газете “Ридиус” рассказали, о самой низкой, высокой и средней зарплате в России.

Три года назад количество работающих миллионеров в России составляло 6 988 человек, но сейчас эти цифры выросли почти в два раза. Согласно сведениям за 2019 год, в стране насчитывается 11 287 человек, которые получают более миллиона в месяц.

Челябинская область попала в топ-10 регионов по количеству людей с официальным миллионным окладом, и обосновалась на восьмом месте. На Южном Урале 148 человек получают такую хорошую зарплату.

Лидирующие строчки в списке заняла Москва и Московская область, там, в общей сложности, 7 441 человек каждый месяц получает на зарплатную карту сумму с шестью нолями.

В Санкт-Петербурге 910 человек, на Сахалине – 352, а в Свердловской области 246 человек.

В то же время, во многих регионах России есть немало людей, которые получают заработную плату менее 15 тысяч рублей. Всего в стране их насчитывается более 3 млн человек, а это 11% от общего числа работающих людей.

Однако в ведомстве отмечают, что в 2017 году эта цифра составляла 5 млн человек, значит их количество сократилось.

Больше всего людей с самыми низкими заработными платами насчитывается в Краснодарском крае – 126 960 человек, Ростовской и Саратовской областях – 121 871 и 99 239 человек, а также Татарстане, Дагестане и Самаре. В Челябинской области меньше 15 000 рублей получают 87 083 человека.

По данным Росстата среднемесячная зарплата в стране составляет 47 468 рублей. В список регионов со стабильным средним заработком попали Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва и Магадан.

https://www.cheltv.ru/zhalkie-50-tysyach/