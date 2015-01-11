Чем грозит неоплаченный штраф

Многие граждане, преступив закон, всевозможными способами стараются уклониться от уплаты, предусмотренных законодательством штрафов. А между тем, неуплата штрафа своевременно может повлечь за собой административный арест.

В случае нарушения административного законодательства, в отношении гражданина выносится постановление по делу об административном правонарушении. Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, а именно по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу. Административный штраф должен быть уплачен правонарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

В случае неуплаты лицом, привлеченным к административной ответственности, административного штрафа по истечении 60 дней с момента получения правонарушителем постановления административные материалы в соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ направляются в службу судебных приставов для взыскания суммы штрафа в принудительном порядке.

Кроме того, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, а именно за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством РФ. Неуплата штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы не уплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток. Лицам, привлеченным к административной ответственности и уклоняющимся от уплаты штрафа, придется оплачивать ещё штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

На сегодняшний день некоторые граждане так и не знают о существовании такого вида наказания как административный арест. Применяется он в случае, если должник не оплатил штраф в установленный законом срок. И административный арест, и штраф в двукратном размере назначается только в судебном порядке.

Уважаемые граждане, не забывайте своевременно оплачивать административные штрафы! Даже небольшая сумма имеющейся у Вас задолженности по оплате штрафа может привести должника к лишению свободы посредством административного ареста на срок до 15 суток за каждое правонарушение или привлечь к обязательным работам.

Для оплаты административных штрафов можно узнать у вашего участкового, либо в административной группе по адресу:

Привокзальный переулок 7а, кабинет 207, либо на сайте www.gosuslugi.ru.