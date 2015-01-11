Храмам и монастырям Челябинской епархии поручено соблюдать меры по недопущению коронавируса

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий поручил соблюдать профилактические меры в храмах и монастырях Челябинской епархии для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее циркулярное письмо, адресованное настоятелям, размещено на сайте епархии

Рекомендовано давать запивку после Причастия каждому причастнику в одноразовой посуде.

Сотрудникам приходов, подворий и монастырей обязали не реже одного раза в два часа проводить дезинфекции рук. Кроме того, нужно часто проветривать храмы, приходские и монастырские помещения общего доступа.

Предписано регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами дверные ручки и поверхности мебели в храмах, в том числе места для написания записок, свечные ящики и другое.

Будут также обрабатывать дезрастворами иконы, находящиеся в храме, к которым прикладываются прихожане.

Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов, подворий и монастырей необходимо немедленно сообщать настоятелю (игумену, игумении) о малейших признаках заболевания и обращаться за медицинской помощью.

Ежедневно перед началом рабочего дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов, взаимодействующих с большим числом прихожан, будут замерять температуру.

«Объяснять прихожанам, что исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7), - говорится в письме. - Также объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов».

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/hramam-i-monastyryam-chelyabinskoy-eparhii-porucheno-soblyudat-mery-po