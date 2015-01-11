На Южном Урале критически не хватает вакцины от бешенства

В Челябинской области сложилась критическая ситуация из-за отсутствия вакцины от бешенства.

Напомним, ряд СМИ сообщил, что в Златоусте 15-летнему подростку, которого 12 марта укусила собака, врачи не смогли провести в полном объеме экстренную вакцинацию для профилактики бешенства.

«На сегодняшний день сложилась критическая ситуация из-за отсутствия на российском рынке вакцины Кокав. С 29 ноября 2019 года изменилась система сертификации иммунобиологических лекарственных препаратов. В настоящее время аккредитационные лаборатории проводят проверку качества производимого товара», – прокомментировали в пресс-службе регионального Минздрава.

Там добавили, что подростку будет поставлен укол из сформированного резерва, с его родителями связались медицинские работники.

«Новую серию препарата на российском рынке ждут в апреле», – уточнили в Минздраве Челябинской области.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-kriticheski-ne-hvataet-vaktsiny-ot-beshenstva_124956.html