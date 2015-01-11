484 человека проверили на коронавирус за сутки в Челябинской области

484 человека сдали анализы на новый коронавирус в Челябинской области за минувшие сутки, сообщают 22 марта в региональном министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, в области зафиксирован один случай заражения у жителя Миасса, недавно вернувшегося из Испании. Молодой человек изолирован, болезнь у него протекает в лёгкой форме.

«На данный момент отработаны все контакты больного, установлены летевшие с ним в самолете. Анализы его друзей, попутчиков и родных дали отрицательный результат», - рассказали в Минздраве.

В карантинный центр в Челябинске продолжают привозить людей, которые будут оставаться под наблюдением врачей в течение 14 дней. Сейчас там находятся 35 человек, это граждане Китая, Египта, Узбекистана, Ирака, Казахстана и России, все они здоровы.

Напомним, при областном Минздраве работает горячая линия, по телефону 8 (351) 240-15-16 жителям региона круглосуточно отвечают на вопросы о профилактике коронавирусной инфекции.

https://chel.aif.ru/health/484_cheloveka_proverili_na_koronavirus_za_sutki_v_chelyabinskoy_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews