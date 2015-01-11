Уже 6 человек. Коронавирус диагностировали еще у 2 челябинцев

В Челябинске растет число пациентов с подозрением на коронавирус. Такой диагноз был условно подтвержден еще у двоих жителей.

По информации министерства здравоохранения региона, они недавно прилетели из Великобритании и Чехии соответственно. При этом оба, как и положено, ушли на самоизоляцию и обратились в Минздрав с помощью горячей линии. Сейчас за ними ведется медицинское наблюдение, когда проявились симптомы, они были оставлены в больницу. При этом ни с кем не контактировали за это время.

Добавим, что с учетом этих двух случаев, число челябинцев, у которых был условно подтвержден новый коронавирус, выросло до шести. Накануне стало известно о четырех горожанах с аналогичным диагнозом. Их анализы отправлены на проверку в федеральную лабораторию в Новосибирске, ответ пока не получен. Все, кто успел с ними контактировать, также проверяются. Напомним, что пока точно подтвержден лишь один случай заболевания в регионе – у жителя Миасса.

Отметим, что одному из заболевших может грозить даже уголовная ответственность. Вопреки принятым мерам, он не ушел на самоизоляцию.

Добавим, что в Челябинске по итогам заседания городского штаба по ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусом были усилены ограничительные меры. Так, на карантин были отправлены спортшколы. Занятия будут проходить в онлайн-режиме, наставники готовят для юных спортсменов видеотренировки.

https://www.cheltv.ru/uzhe-6-chelovek-koronaviru/