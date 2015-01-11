Текслер призвал пенсионеров лишний раз не выходить из дома

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение к южноуральцам старшего возраста – глава региона призывает проявлять спокойствие и следовать рекомендациям врачей и сотрудников Роспотребнадзора.

«Сегодня я обращаюсь к людям старшего поколения, особенно к тем, кто имеет хронические заболевания. Пожалуйста, проявите особую заботу о себе в эти дни. Не выходите из дома без крайней необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, друзьями по телефону, через интернет. Уверен, они поймут и поддержат ваше решение», – подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции людям старше 60 лет, так как они находятся в группе риска.

Специалисты рекомендуют:

- Ограничить посещение общественных мест;

- Реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик;

- Сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков;

- Часто мыть руки с мылом. Это необходимо делать после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи;

- Запастись одноразовыми бумажными платочками;

- Не трогать грязными руками лицо, рот, нос и глаз;

- Протирать влажными салфетками сумки, телефоны, книги и другие предмет;

- Ограничить контакты с близкими, которые недавно вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды;

- Попросить близких или сотрудников соцслужбы помочь в оплате коммунальных услуг, приобретении продуктов питания и необходимых товаров дистанционно;

- При плохом самочувствии не ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.

Напомним, что в Челябинской области официально зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом, анализы еще шестерых челябинцев проверяются в Новосибирске.

https://dostup1.ru/society/Texler-prizval-pensionerov-lishniy-raz-ne-vyhodit-iz-doma_125078.html