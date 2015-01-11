УСЗН переходит на особый режим работы

В целях предотвращения распространения инфекций Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области информирует об ограничении очного приема граждан сотрудниками Управления.

Прием граждан специалистами будет осуществляться по предварительной записи.

Консультации о порядке и условиях получения мер социальной поддержки можно получить по телефонам ежедневно с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30.

Телефоны для контактов:

- приемная: 5-66-84;

- по вопросам пособий на детей: 9-18-62;

- по субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг: 2-81-00;

- по компенсации за капитальный ремонт, жилищно-коммунальных услуг; ежемесячным денежным выплатам: 5-66-31.

Напоминаем, что подать заявление на получение государственных услуг в сфере социальной защиты населения можно на Портал государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru, https://gosuslugi74.ru

ВНИМАНИЕ!

В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в Озерске работает телефон «горячей линии» для одиноких граждан в возрасте 60 лет по вопросам оказания различных видов помощи.

Ежедневно с 8:30 до 16:00 часов по телефонам 9-04-26, 5-56-45 граждане старше 60 лет могут оставить заявки на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, оплате жилищно-коммунальных услуг.

Работа по выполнению заявок будет организована сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения с привлечением волонтерских и добровольческих организаций. Данная услуга предоставляется гражданам бесплатно.

В нерабочее время с 16:00 до 8:30 работает единый областной телефон горячей линии 8-919-304-63-00.

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