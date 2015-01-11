Держитесь крепче! Синоптики прогнозируют на Урале штормовой ветер

Солнечный, но ветреный день ожидается в Челябинской области.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в регионе прогреется до +5 градусов, к вечеру немного похолодает – столбики термометров покажут -2 С. Весь день небо будет ясным и солнечным, осадков не ожидается.

МЧС предупреждает жителей Южного Урала о том, что в некоторых районах ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление с утра будет повышенным – 751 мм рт. ст., однако после полудня оно должно прийти в норму.

https://www.cheltv.ru/derzhites-krepche/