Держитесь крепче! Синоптики прогнозируют на Урале штормовой ветер

Солнечный, но ветреный день ожидается в Челябинской области.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в регионе прогреется до +5 градусов, к вечеру немного похолодает – столбики термометров покажут -2 С. Весь день небо будет ясным и солнечным, осадков не ожидается.
МЧС предупреждает жителей Южного Урала о том, что в некоторых районах ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
Атмосферное давление с утра будет повышенным – 751 мм рт. ст., однако после полудня оно должно прийти в норму.