Российские студенты с 28 марта уйдут на каникулы

Российских студентов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Обеспечить предоставление обучающимся каникул с 28 марта по 5 апреля 2020 года», – говорится в документе.

Напомним, президент Владимир Путин в обращении к нации 25 марта объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей с сохранением заработной платы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тыс. человек, свыше 18 тыс. скончались. В России на 25 марта подтверждено 658 случаев. В Челябинской области лабораторно коронавирус подтвержден у восьми человек.

https://dostup1.ru/society/Rossiyskih-studentov-s-28-marta-otpravili-na-kanikuly_125149.html